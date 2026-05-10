IPL 2026: CSK ने LSG को हराकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 53वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ CSK ने IPL 2026 में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। उसने कुल 6 मैच जीत लिए हैं। 5 मैच में टीम को हार भी मिली है। LSG की ये 8वीं हार रही। टीम ने सिर्फ 3 मैच अपने नाम किए हैं। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा CSK ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। LSG के लिए जोश इंग्लिश ने 85 रन बनाए। शहबाज अहमद के बल्ले से 43 रन निकले। LSG ने 20 ओवर में 203/8 का स्कोर बनाया। जेमी ओवरटन ने 3 विकेट लिए। जवाब में उर्विल पटेल (65) की धमाकेदार पारी ने पूरा मैच पलट दिया। संजू सैमसन ने 28 और रुतुराज गायकवाड़ ने 42 रन बनाए। CSK ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

पारी ऐसी रही इंग्लिश की पारी इंग्लिश ने 33 गेंदों का सामना किया और 85 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 257.58 की रही। ये उनके IPL करियर का दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 17 गेंदों में पूरा किया। IPL में ये LSG के लिए लगाया गया तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। IPL 2026 में उन्होंने अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। पहले विकेट के लिए उन्होंने मिचेल मार्श के साथ 5.1 ओवर में 77 रन जोड़ दिए।

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रन पावरप्ले में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इंग्लिश IPL के इतिहास में पावरप्ले के दौरान चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे अब सिर्फ जेक फ्रेजर मैकगर्क (78 रन), ट्रेविस हेड (84 रन) और सुरेश रैना (87 रन) हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा पावरप्ले में 70 से ज्यादा रन सिर्फ प्रभसिमरन सिंह (71 रन) और एडम गिलक्रिस्ट (74 रन) ने बनाए हैं। LSG का ये बल्लेबाज शुरुआती मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं रहा था।

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अर्धशतक LSG के लिए तीसरा सबसे तेज पचासा इंग्लिश LSG के लिए तीसरे सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। निकोलस पूरन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में चौथे और पांचवें स्थान पर भी पूरन ही हैं। वह 18 और 19 गेंदों में भी LSG के लिए अर्धशतक लगा चुके हैं।

धमाकेदार उर्विल ने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा उर्विल ने मैच में सिर्फ 23 गेंदों का सामना किया और 65 रन बना दिए। इस खिलाड़ी ने 2 चौके और 8 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 282.61 की रही। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। वह IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस युवा बल्लेबाज ने यशस्वी जायसवाल की बराबरी की है। यशस्वी ने IPL 2023 में 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।

उपलब्धि ये बड़ा रिकॉर्ड उर्विल ने किया अपने नाम क्रिकबज के अनुसार, उर्विल अब किसी भी IPL पारी की पहली 10 गेंदों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पहले 10 गेंदों में 42 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स और यशस्वी के नाम था, जिन्होंने 41-41 रन बनाए थे। डिविलियर्स ने 2015 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बेंगलुरु में यह कारनामा किया था, जबकि यशस्वी ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।

गेंदबाजी ऐसी रही ओवरटन की गेंदबाजी ओवरटन ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी LSG को 112 रन के कुल स्कोर पर इंग्लिश (85) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला था। इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत (15) और रक्षत रघुवंशी (18) को पेवलियन की राह दिखा दी। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 36 रन खर्च कर ये अहम सफलताएं अपने नाम की।