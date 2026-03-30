IPL 2026: RR के खिलाफ हार के बाद ट्रोल हुए CSK के बल्लेबाज, वायरल हुए मीम्स
CSK को मुकाबले में करारी हार मिली (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Mar 30, 2026
11:23 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 8 विकेट से हार मिली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी CSK 127 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर टीम के बल्लेबाज जमकर ट्रोल हुए और कई मीम्स वायरल हुए। CSK का कोई भी शीर्षक्रम बल्लेबाज मैच में अच्छा नहीं कर पाया। नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन ने 43 रन बनाए। आइए वायरल मीम्स पर नजर डालते हैं।

धोनी को याद कर रहे फैंस 

CSK के दिग्गज बल्लेबाज धोनी चोटिल होने के कारण शुरुआती मुकाबले नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसे में जब CSK के बल्लेबाज आउट हुए तो उन्हें याद कर के CSK के फैंस ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए।

महेंद्र सिंह धोनी चोटिल होने के कारण मुकाबला नहीं खेले

धोनी अगले कुछ मुकाबले नहीं खेल पाएंगे

CSK की पूरी टीम सिर्फ 127 रन पर ऑलआउट हुई

