IPL 2026: कॉबिन बॉश ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाजी

ऐसी रही बॉश की गेंदबाजी

बॉश ने 4 ओवर में एक मेडन के साथ 26 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.50 की रही। बॉश ने जेकब बेथल (27), रजत पाटीदार (8), जितेश शर्मा (18) और टिम डेविड (0) को अपना शिकार बनाया। बॉश MI के चौथे गेंदबाज बने जिन्होंने RCB के खिलाफ 4 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह, दिलहारा फर्नांडो और लसिथ मलिंगा पहले ये कारनामा कर चुके हैं। ये खिलाड़ी इस संस्करण अपना तीसरा मुकाबला ही खेल रहा था।