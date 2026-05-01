IPL 2026: कॉबिन बॉश ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 54वां मुकाबला रोमांचक रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 2 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ MI प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। मैच में MI के ऑलराउंडर खिलाड़ी कॉर्बिन बॉश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। ये उनके IPL करियर का पहला 4 विकेट हॉल रहा। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी का चौथा 4 विकेट हॉल रहा। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही बॉश की गेंदबाजी
बॉश ने 4 ओवर में एक मेडन के साथ 26 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.50 की रही। बॉश ने जेकब बेथल (27), रजत पाटीदार (8), जितेश शर्मा (18) और टिम डेविड (0) को अपना शिकार बनाया। बॉश MI के चौथे गेंदबाज बने जिन्होंने RCB के खिलाफ 4 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह, दिलहारा फर्नांडो और लसिथ मलिंगा पहले ये कारनामा कर चुके हैं। ये खिलाड़ी इस संस्करण अपना तीसरा मुकाबला ही खेल रहा था।
करियर
ऐसा रहा है बॉश का IPL करियर
बॉश ने पहला IPL मुकाबला 2025 में खेला था। अब तक उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 17.50 की औसत से 8 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.65 की रही है। उन्होंने आज के मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस संस्करण बॉश ने 3 पारियों में 12.14 की औसत से 7 विकेट अपने नाम किए हैं। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 4 पारियों में 31.50 की औसत से 63 रन बनाए हैं।