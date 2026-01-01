IPL 2026 में इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, आंकड़ों से जानिए प्रदर्शन

#1 कगिसो रबाडा (29 विकेट) GT के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा अपनी धारदार गेंदबाजी से पूरे सीजन छाए रहे। उन्होंने 17 मैचों की 17 पारियों में 21.58 की उम्दा औसत के साथ 29 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.68 की रही। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/25 का रहा। उन्होंने इस सीजन एक मेडन ओवर भी डाला। रबाडा ने 'पर्पल कैप' भी अपने नाम किया। IPL 2025 में ये खिलाड़ी सिर्फ 4 मैच ही खेल पाया था।

#2 भुवनेश्वर कुमार (28 विकेट) RCB के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 2026 में अपने 16 मैचों के बाद 17.89 की औसत और 7.95 की इकॉनमी के साथ 28 विकेट लिए। यह कुल तीसरा ऐसा सीजन है, जिसमें उन्होंने 25 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। इससे पहले 2017 में इस तेज गेंदबाज ने 14 मैचों में 14.19 की बेहतरीन औसत और 7.05 की उम्दा इकॉनमी रेट से 26 विकेट लिए थे। 2017 में भुवनेश्वर को 'पर्पल कैप' मिली थी।

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#3 जोफ्रा आर्चर (25 विकेट) राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के लिए ये सीजन कमाल का रहा। गेंदबाजी में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया ही, कई मैचों में उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी रही। इस खिलाड़ी ने 16 मैचों की 16 पारियों में 22.36 की शानदार औसत के साथ 25 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 9.31 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/17 का रहा। इस सीजन आर्चर ने पहले ओवर में 7 विकेट चटकाए।

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