IPL 2026: भुवनेश्वर कुमार MI के खिलाफ पहली बार झटका 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

IPL 2026: भुवनेश्वर कुमार MI के खिलाफ पहली बार झटका 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी शानदार गेंदबाजी के ही कारण मुंबई इंडियंस (MI) अपनी पहली पारी में सिर्फ 166/7 का स्कोर ही बना पाई। यह भुवनेश्वर का IPL में तीसरा और MI के खिलाफ पहला 4 विकेट हॉल रहा है। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही भुवनेश्वर की गेंदबाजी
भुवनेश्वर ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 23 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 5.80 की रही। उन्होंने रयान रिकेल्टन (2) के रूप में पहली सफलता हासिल की। इसके बाद लगातार 2 गेंदों पर रोहित शर्मा (22) और सूर्यकुमार यादव (0) को अपना शिकार बनाया। इसके बाद उन्होंने 57 रन की शानदार पारी खेलने वाले तिलक वर्मा को भी पवेलियन की राह दिखाई। वह IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए।
करियर
ऐसा रहा है भुवनेश्वर का IPL करियर
भुवनेश्वर ने अपना पहला IPL मुकाबला 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 201 मुकाबले खेले हैं और इसकी 201 पारियों में 26.17 की औसत और 7.67 की इकॉनमी रेट से 219 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 का रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 11 मैच की 11 पारियों में 15.28 की औसत से 21 विकेट लिए हैं।