IPL 2026: भुवनेश्वर कुमार MI के खिलाफ पहली बार झटका 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाजी

ऐसी रही भुवनेश्वर की गेंदबाजी

भुवनेश्वर ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 23 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 5.80 की रही। उन्होंने रयान रिकेल्टन (2) के रूप में पहली सफलता हासिल की। इसके बाद लगातार 2 गेंदों पर रोहित शर्मा (22) और सूर्यकुमार यादव (0) को अपना शिकार बनाया। इसके बाद उन्होंने 57 रन की शानदार पारी खेलने वाले तिलक वर्मा को भी पवेलियन की राह दिखाई। वह IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए।