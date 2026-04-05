भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया है (फाइल तस्वीर)

भुवनेश्वर कुमार IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:52 pm Apr 05, 202609:52 pm

क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वें मुकाबले में इतिहास रच दिया है। वह क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। उन्होंने आयुष म्हात्रे (1) को आउट करते ही यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। भुवनेश्वर साल 2011 से दुनिया की सबसे महंगी लीग में खेल रहे हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।