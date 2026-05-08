IPL: खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड को लेकर सख्त हुआ BCCI, टीमों को पालन करना होगा ये नियम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीमों की समय-समय पर औचक जांच करेगा ताकि जारी दिशा-निर्देशों के पालन की स्थिति का आंकलन किया जा सके। यह जांच BCCI और IPL संचालन टीम द्वारा की जाएगी। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने फ्रेंचाइजी को भेजे संदेश में कहा है कि संचालन टीम समय-समय पर नियमों के पालन की जांच कर सकती है। टीम मैनेजरों को सभी खिलाड़ियों के मेहमानों की आवाजाही और होटल गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना होगा।
फैसला
क्यों किया BCCI ने ये फैसला?
बोर्ड राजस्थान रॉयल्स (RR) कैंप से जुड़ी कुछ अनावश्यक विवादों को लेकर पहले से ही नाराज है। उनके टीम मैनेजर द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और कप्तान के धूम्रपान प्रोटोकॉल से जुड़ा मामला शामिल है। खिलाड़ियों के गर्लफ्रेंड के कारण भी BCCI नाराज है। हालांकि, बोर्ड को उनके निजी जीवन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों का अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ होटल रूम में ठहरना और टीम के साथ यात्रा करना चिंता का विषय माना जा रहा है।
जानकारी
इस कारण BCCI परेशान
कुछ मामलों में खिलाड़ियों की पार्टनर्स या गर्लफ्रेंड अलग-अलग शहरों में जाकर उनसे मिलने के लिए यात्रा भी कर रही हैं। इनमें से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के कारण संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होने का जोखिम भी बना रहता है। इसलिए BCCI परेशान है।
चर्चा
परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करने पर कोई आपत्ति नहीं
हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI अधिकारी ने कहा है कि वह नए नियम को लेकर सख्त है। खिलाड़ियों की पत्नियों और परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महिला पार्टनर के मामले को ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। पहले IPL के दौरान खिलाड़ियों के साथ गर्लफ्रेंड्स को रुकने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब यह एक चलन बन गया है। इससे आगे चलकर दिक्कत आ सकती है।
नियम
BCCI के नियम नहीं मानने पर क्या होगा?
उपरोक्त प्रावधानों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना BCCI या IPL पूर्ण विवेकाधिकार पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है। कारण बताओ नोटिस: फ्रेंचाइजी या संबंधित व्यक्ति को औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आर्थिक जुर्माना: IPL नियमों के तहत निर्धारित अनुसार फ्रेंचाइजी या संबंधित व्यक्ति पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। निलंबन या अयोग्यता: खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ सदस्य या टीम अधिकारी को मौजूदा या आगामी IPL सीजन से निलंबित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
नियम-1
खिलाड़ियों को होगी परेशानी
कानूनी उल्लंघन के मामलों में: प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग, सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन या उत्पीड़न जैसी गतिविधियों के मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपा जाएगा। अन्य कार्रवाई: BCCI/IPL टूर्नामेंट और खेल के हित में उचित समझी जाने वाली कोई भी अन्य कार्रवाई कर सकती है। फ्रेंचाइजी को इस सलाह पर गंभीरता से ध्यान देने और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की कड़ी सलाह दी गई है।