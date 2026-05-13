IPL: PBKS के लिए एक पारी में चौकों और छक्कों से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
पंजाब किंग्स (PBKS) के इतिहास में कई ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात कर अकेले दम पर मैच का रुख बदला है। किसी ने मैदान के चारों ओर आकर्षक चौके लगाए तो किसी ने लंबे-लंबे छक्कों से गेंदबाजों में खौफ पैदा किया। ऐसे में आइए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक पारी में चौकों और छक्कों से सर्वाधिक रन बनाने वाले PBKS के बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
केएल राहुल (98 रन)
पहले स्थान पर PBKS के पूर्व सलामी बल्लेबाज केएल राहुल हैं। उन्होंने साल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 69 गेंदों में 132 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से 98 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 14 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 191.30 की रही थी। राहुल अब इस टीम का हिस्सा नहीं हैं और वह दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलते हैं।
#2
वीरेंद्र सहवाग (96 रन)
दूसरे स्थान पर PBKS के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने साल 2014 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 58 गेंदों में 122 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से 96 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 210.34 की रही थी। ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। PBKS को 24 रन से शानदार जीत मिली थी।
#3
पॉल वल्थाटी और रिद्धिमान साहा (88-88 रन)
तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से PBKS के पूर्व बल्लेबाज पॉल वल्थाटी और रिद्धिमान साहा हैं। वल्थाटी ने IPL 2011 में CSK के खिलाफ 120 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 88 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। साहा ने IPL 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 115 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने भी 88 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 209.09 की थी।
#4
शॉन मार्श (86 रन)
चौथे स्थान पर PBKS के एक और पूर्व बल्लेबाज शॉन मार्श हैं। उन्होंने साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मोहाली में 115 रन की बेजोड़ पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया था। मार्श ने अपनी पारी में 86 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 166.66 की रही थी। PBKS को 41 रन से शानदार जीत मिली थी।