IPL 2026: बाउंड्री लगाने के लिए सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में जहां बल्लेबाज शुरुआत से ही चौके-छक्कों की बरसात करते नजर आए, वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें पहली बाउंड्री लगाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कई बल्लेबाज धीमी शुरुआत के कारण दबाव में दिखे और काफी गेंद खेलने के बाद जाकर अपना खाता बाउंड्री से खोल सके। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस संस्करण सबसे ज्यादा गेंद खेलने के बाद कोई बाउंड्री लगाई।

#1 तिलक वर्मा (25 गेंद) मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज तिलक वर्मा इस सूची में पहले स्थान पर हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 65वें मुकाबले में ये खिलाड़ी 25 गेंद खेलने के बाद सुनील नरेन को छक्का लगाया। वह मैच में 32 गेंदों में केवल 20 रन बनाने के बाद कार्तिक त्यागी की गेंद पर आउट हुए। उनका कैच अनुकूल रॉय ने लपका। उनकी स्ट्राइक रेट मैच में सिर्फ 62.50 की रही। MI इस संस्करण प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई।

#2 रविंद्र जडेजा (22 गेंद) IPL 2026 का 32वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच हुआ था। इस मैच में RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159/6 का स्कोर बनाया था। रविंद्र जडेजा ने 43 रन की पारी खेली थी। उन्होंने पहली बाउंड्री के लिए 24 गेंदों का सामना किया था। उन्होंने 29 गेंदों में ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 चौके और एक छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 148.28 की रही थी।

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