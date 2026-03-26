IPL 2026: RCB के लिए बुरी खबर, नुवान तुषारा होंगे टूर्नामेंट से बाहर- रिपोर्ट 

रिपोर्ट फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके नुवान तुषारा न्यूजवायर के मुताबिक, SLC ने एक नई और सख्त फिटनेस पॉलिसी लागू की है, जिसके लिए उन्हें NOC देने से मना कर दिया है। SLC ने हाल ही में यह अनिवार्य कर दिया है कि खिलाड़ियों को IPL और PSL जैसी फ्रेंचाइजी लीग में हिस्सा लेने की मंजूरी मिलने से पहले, फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट पास करने होंगे। खबरों के मुताबिक, तुषारा इन फिटनेस टेस्ट को पास करने में नाकाम रहे हैं।

जानकारी नीलामी में 1.6 करोड़ रुपये में बिके थे तुषारा पिछले साल हुई नीलामी में तुषारा को RCB ने 1.6 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये था। वह अब तक IPL में सिर्फ 8 मैच खेल सके हैं और उन्होंने कुल 9 विकेट लिए हैं।

Advertisement

मुश्किल एशिया कप में खेले थे तुषारा तुषारा ने 2025 के एशिया कप टी-20 में हिस्सा लिया था। इसके बाद टी-20 विश्व कप के लिए टीम में अपनी जगह गंवा बैठे थे। टी-20 विश्व कप के दौरान श्रीलंकाई टीम चोटिल खिलाड़ियों से परेशान थी, लेकिन इसके बावजूद तुषारा को नहीं चुना गया था। अब नए लागू किए गए फिटनेस मानकों के कारण IPL से बाहर होने के चलते उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है।

Advertisement