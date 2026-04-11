IPL 2026: आयुष म्हात्रे ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

IPL 2026: आयुष म्हात्रे ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (59) खेली। यह उनके IPL करियर का तीसरा और DC के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 27 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत CSK की टीम मैच में बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। आइए म्हात्रे की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही म्हात्रे की पारी और साझेदारी?
CSK को पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए म्हात्रे ने कप्तान संजू सैमसन (115*) का अच्छा साथ दिया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस दौरान म्हात्रे ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उन्होंने सैमसन के साथ मिलकर 68 गेंदों में 113 रन की साझेदारी निभाई। वह 36 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है म्हात्रे का IPL करियर?
म्हात्रे ने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 31.40 की औसत और 177.62 की स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा है। IPL 2025 में उन्होंने 7 पारियों में 34.28 की औसत से 240 रन बनाए थे। उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला था।