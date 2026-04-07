IPL में DC के कप्तान अक्षर पटेल का GT के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से 8 अप्रैल को होगा। DC ने अक्षर पटेल की कप्तानी में IPL 2026 में जोरदार शुरुआत की है और अपने पहले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं, GT अब तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं जीत पाई है। ऐसे में आइए GT के खिलाफ DC के कप्तान अक्षर के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाज GT के खिलाफ ऐसे हैं अक्षर के आंकड़े अक्षर ने GT के खिलाफ पहला मुकाबला IPL 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 33.50 की औसत और 136.73 की स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने 6 पारियों में 79.50 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 2 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.95 की रही है।

जानकारी IPL 2026 में अब तक ऐसा रहा है अक्षर का प्रदर्शन अक्षर ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 19.50 की औसत से 2 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 5.57 की रही है। बल्लेबाजी में वह सिर्फ एक पारी में खेले और खाता खोले बिना पवेलियन लौटे थे।

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करियर ऐसा रहा है अक्षर का IPL करियर अक्षर ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2014 में खेला था। उन्होंने अब तक 164 मुकाबले खेले हैं और इसकी 125 पारियों में 21.77 की औसत और 133.89 की स्ट्राइक रेट से 1,916 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 66 रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 161 पारियों में 31.42 की औसत से 130 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा है।

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