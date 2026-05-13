IPL 2026: अंगकृष रघुवंशी ने इस सीजन में अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

IPL 2026: अंगकृष रघुवंशी ने इस सीजन में अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के अंगकृष रघुवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में अर्धशतक (71) लगाया। यह उनके IPL करियर का छठा और मौजूदा सीजन में चौथा अर्धशतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/4 का स्कोर बनाया। उन्होंने रिंकू सिंह (49*) के साथ 76 रन जोड़े। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही रघुवंशी की पारी
KKR ने जब 23 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रघुवंशी क्रीज पर आए। उन्होंने पारी का चौथा ओवर करने आए जैकब डफी की गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। रायपुर के मैदान पर RCB के गेंदबाजों के सामने उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने कैमरून ग्रीन (32) के साथ मिलकर 68 रन की साझेदारी भी की। वह 46 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
ऐसा है रघुवंशी का IPL करियर
रघुवंशी ने साल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ IPL डेब्यू किया था। वह अब तक 33 मुकाबलाें की 29 पारियों में लगभग 30 की औसत से 800 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 6 अर्धशतक जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया है। IPL 2026 में वह 4 अर्धशतकों की मदद से 300 से अधिक रन बना चुके हैं।