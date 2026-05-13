IPL 2026: अंगकृष रघुवंशी ने इस सीजन में अपना चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

शानदार रही रघुवंशी की पारी

KKR ने जब 23 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रघुवंशी क्रीज पर आए। उन्होंने पारी का चौथा ओवर करने आए जैकब डफी की गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। रायपुर के मैदान पर RCB के गेंदबाजों के सामने उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने कैमरून ग्रीन (32) के साथ मिलकर 68 रन की साझेदारी भी की। वह 46 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए।