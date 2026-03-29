अंगकृष रघुवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

IPL 2026: अंगकृष रघुवंशी ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:32 pm Mar 29, 202609:32 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (51) खेली। यह उनके IPL करियर का तीसरा और MI के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 28 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत ही KKR की टीम मैच में 220/4 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।