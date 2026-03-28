IPL 2026: KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच होगा। इस मुकाबले में KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे से काफी उम्मीदें होंगी। उन्होंने MI के खिलाफ कई अहम पारियां खेली हैं। पिछले संस्करण उनकी कप्तानी में KKR का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम अंक-तालिका में 8वें स्थान पर थी। ऐसे में रहाणे जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
आंकड़े
MI के खिलाफ ऐसे हैं रहाणे के आंकड़े
MI के खिलाफ रहाणे ने पहला मुकाबला 2008 में खेला था। उन्होंने अब तक 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 565 रन बनाए हैं। उनकी औसत 26.90 और स्ट्राइक रेट 127.53 की रही है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 72 रन रहा ह। रहाणे ने MI के खिलाफ 54 चौके और 18 छक्के जड़े हैं। यह खिलाड़ी 6 टीमों के लिए IPL में खेल चुका है।
करियर
रहाणे के IPL करियर पर एक नजर
रहाणे ने IPL में अब तक 198 मुकाबले खेले हैं और इसकी 183 पारियों में 30.49 की औसत और 125.01 की स्ट्राइक रेट से 5,032 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 33 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। रहाणे ने अपने IPL करियर में 514 चौके और 123 छक्के भी लगाए हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। IPL 2025 में रहाणे KKR का हिस्सा बने थे।
जानकारी
IPL 2025 में ऐसा था रहाणे का प्रदर्शन
रहाणे ने IPL 2025 में 13 मुकाबले खेले थे। इसकी 12 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 35.45 की औसत और 147.72 की स्ट्राइक रेट से 390 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा था।