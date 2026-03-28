IPL 2026: KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

आंकड़े MI के खिलाफ ऐसे हैं रहाणे के आंकड़े MI के खिलाफ रहाणे ने पहला मुकाबला 2008 में खेला था। उन्होंने अब तक 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 565 रन बनाए हैं। उनकी औसत 26.90 और स्ट्राइक रेट 127.53 की रही है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 72 रन रहा ह। रहाणे ने MI के खिलाफ 54 चौके और 18 छक्के जड़े हैं। यह खिलाड़ी 6 टीमों के लिए IPL में खेल चुका है।

करियर रहाणे के IPL करियर पर एक नजर रहाणे ने IPL में अब तक 198 मुकाबले खेले हैं और इसकी 183 पारियों में 30.49 की औसत और 125.01 की स्ट्राइक रेट से 5,032 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 33 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। रहाणे ने अपने IPL करियर में 514 चौके और 123 छक्के भी लगाए हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। IPL 2025 में रहाणे KKR का हिस्सा बने थे।

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