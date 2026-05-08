रन आउट हुए अजिंक्य रहाणे (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: DC के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए अजिंक्य रहाणे, देखें वीडियो

लेखन अंकित पसबोला 10:09 pm May 08, 202610:09 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 51वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142/8 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे बड़ी पारी नहीं खेल सके। वह 9 गेंदों में एक चौका और एक छक्के की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। वह दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।