IPL 2026: KKR पर भारी पड़ रही अजिंक्य रहाणे की कप्तानी, जानिए चौंकाने वाले आंकड़े 

कप्तान रहाणे की कप्तानी में ऐसा रहा है KKR का प्रदर्शन रहाणे ने KKR की कप्तानी 2025 में संभाली थी। अब तक वह 18 मुकाबलों में टीम की अगुआई कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ 5 मैचों में जीत मिली है, जबकि 11 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। KKR ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में IPL 2024 का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर रहाणे को कप्तानी सौंपी थी।

बल्लेबाजी बल्लेबाजी में मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाए हैं रहाणे रहाणे ने इस संस्करण 5 मुकाबले खेले हैं और 1 बार नाबाद रहते हुए 38 की औसत से 152 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन है। 67 रन की पारी को छोड़ दें तो इसके बाद उनका प्रदर्शन ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। अगली पारियों में उन्होंने 8, 8*, 41 और 28 के स्कोर बनाए। उनकी इन पारियों का टीम पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और KKR को लगातार हार मिली।

Advertisement

असफल KKR के दूसरे सबसे असफल कप्तान हैं रहाणे रहाणे KKR के दूसरे सबसे असफल कप्तान हैं। सूची में पहले स्थान पर ब्रेंडन मैकुलम का नाम आता है। मैकुलम ने KKR की 13 मुकाबलों में कप्तानी की थी, जिसमें टीम को सिर्फ 3 मैचों में जीत मिली, जबकि 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं, 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। उनकी कप्तानी में टीम का हार प्रतिशत 69.23 का रहा था, जो KKR के इतिहास में सबसे खराब है।

Advertisement