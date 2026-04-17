IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने खेला अपना 300वां टी-20 मुकाबला, 22वीं बार हुए शून्य पर आउट
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रहाणे अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। उन्हें तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में ही अपना शिकार बना लिया। रहाणे के टी-20 करियर का यह 300वां मुकाबला था, लेकिन वह इसे यादगार नहीं बना सके। IPL 2026 में वह कुछ खास नहीं कर पाए हैं।
आउट
ऐसी हुए रहाणे आउट
सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली, जो हल्की बाहर की ओर स्विंग हुई। रहाणे ने इसे लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग खराब रही और गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आया। गेंद हवा में ऊंची गई और लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई, जहां कगिसो रबाडा ने आसान कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेज दिया। IPL 2026 में रहाणे 30.40 की औसत से 6 पारियों में 152 रन बना पाए हैं।
IPL
IPL में 14 बार शून्य पर आउट हुए हैं रहाणे
रहाणे 300वें टी-20 मुकाबले की 283 पारियों में 22 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 30.52 की औसत से 7,785 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 55 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं। उनके 22 में से 14 शून्य के स्कोर IPL में आए हैं। IPL में इस खिलाड़ी ने 204 मैच की 189 पारियों में 30.49 की औसत और 125.58 की स्ट्राइक रेट से 5,184 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 34 अर्धशतक निकले हैं।