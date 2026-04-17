IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने खेला अपना 300वां टी-20 मुकाबला, 22वीं बार हुए शून्य पर आउट 

आउट

ऐसी हुए रहाणे आउट

सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली, जो हल्की बाहर की ओर स्विंग हुई। रहाणे ने इसे लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग खराब रही और गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आया। गेंद हवा में ऊंची गई और लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई, जहां कगिसो रबाडा ने आसान कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेज दिया। IPL 2026 में रहाणे 30.40 की औसत से 6 पारियों में 152 रन बना पाए हैं।