IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने DC के खिलाफ जड़ा 7वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही रहाणे की पारी और साझेदारी?

DC से मिले 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रहाणे और फिन ऐलन (20) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी निभाई। इसके बार रहाणे ने मनीष पांडे (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 44 और रोवमन पाॅवेल (29) के साथ चौथे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी निभाई। रहाणे पारी में 39 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों से 63 रन बनाकर आउट हुए।