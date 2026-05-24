IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने DC के खिलाफ जड़ा 7वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने DC के खिलाफ जड़ा 7वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 70वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (63) खेली। यह उनके IPL करियर का 35वां अर्धशतक और DC के खिलाफ 7वां अर्धशक रहा, जिसे उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत KKR की टीम ठोस शुरुआत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही रहाणे की पारी और साझेदारी?
DC से मिले 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रहाणे और फिन ऐलन (20) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी निभाई। इसके बार रहाणे ने मनीष पांडे (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 44 और रोवमन पाॅवेल (29) के साथ चौथे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी निभाई। रहाणे पारी में 39 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों से 63 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है रहाणे का IPL करियर?
रहाणे ने IPL में अब तक 212 मुकाबले खेले हैं और इसकी 197 पारियों में 30.15 की औसत और 125.60 की स्ट्राइक रेट से 5,367 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 35 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। रहाणे ने अपने IPL करियर में 539 चौके और 141 छक्के भी लगाए हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। IPL 2025 में रहाणे KKR का हिस्सा बने थे।