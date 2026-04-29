IPL 2026: अभिषेक शर्मा का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा। इस मुकाबले में SRH के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। इस संस्करण ये बल्लेबाज कमाल के फॉर्म में चल रहा है। पिछली 3 पारियों में उन्होंने 57, 135* और 59 के स्कोर बनाए हैं। ऐसे में आइए MI के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े MI के खिलाफ ऐसा रहा है अभिषेक का प्रदर्शन MI के खिलाफ अभिषेक ने अपना पहला मैच साल 2018 में खेला था। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 19.40 की औसत से 194 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 145.86 की रही है। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63 रन रहा है। अभिषेक ने MI के खिलाफ 15 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। वह एक पारी में नाबाद भी रहे हैं।

जानकारी IPL 2026 में ऐसा रहा है अभिषेक का प्रदर्शन IPL 2026 में अभिषेक ने 8 पारियों में 380 रन बनाए हैं। उनकी औसत 54.28 की रही है। इस खिलाड़ी ने 212.29 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135* रन है।

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