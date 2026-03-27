IPL 2026: अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन का RCB के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच 28 मार्च (शनिवार) को खेला जाएगा। इस मुकाबले में SRH की बल्लेबाजी काफी खतरनाक नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज के तौर पर पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहेंगे। वहीं, हेनरिक क्लासेन बीच के ओवरों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से SRH को मजबूत स्थिति में लाना चाहेंगे। ऐसे में आइए RCB के खिलाफ दोनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

आंकड़े RCB के 171.11 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं अभिषेक अभिषेक ने RCB के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 25.66 की औसत और 171.11 की उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ 231 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से एक भी शतक या अर्धशतक नहीं निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन रहा है। IPL 2025 में RCB के खिलाफ हुए मुकाबले में अभिषेक ने 17 गेंदों में 34 रन बनाए थे।

बल्लेबाजी RCB के खिलाफ कमाल के हैं क्लासेन के आंकड़े क्लासेन का बल्ला RCB के खिलाफ खूब चला है। उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक यह खिलाड़ी 5 मैच खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 46.80 की औसत से 234 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 196.63 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन रहा है।

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IPL 2025 IPL 2025 में ऐसा था दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन IPL 2025 में क्लासेन ने 14 मुकाबले खेले थे। इसकी 13 पारियों में 44.27 की औसत और 172.69 की स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 172.69 की रही थी। इस खिलाड़ी के बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन था। अभिषेक ने पिछले संस्करण 14 मैच की 13 पारियों में 33.76 की औसत और 193.39 की स्ट्राइक रेट से 439 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन था।

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