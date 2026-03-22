IPL 2026, 6 दिन शेष: ये 6 खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम से खेलते हुए आएंगे नजर 

#1 रविंद्र जडेजा (RR) रविंद्र जडेजा एक ट्रेड डील के तहत चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से राजस्थान रॉयल्स (RR) में वापस आ गए थे। बता दें कि जडेजा इससे पहले 2008 और 2009 में RR के लिए खेल चुके हैं। 2008 में जडेजा ने 19.28 की औसत से 135 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। इसके बाद 2009 में उन्होंने 26.81 की औसत से 295 रन बनाए और 25.16 की औसत से 6 विकेट लिए थे।

#2 टिम साइफर्ट (KKR) न्यूजीलैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज टिम साइफर्ट इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलेंगे। KKR ने IPL 2026 की नीलामी में साइफर्ट 1.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। खास बात यह है कि उन्होंने IPL 2021 में KKR के लिए सिर्फ एक मैच खेला था और 2 रन बनाए थे। क्रिकइंफो के अनुसार, साइफर्ट के नाम टी-20 क्रिकेट में 316 मैचों की 291 पारियों में 29.06 की औसत से 7,412 रन बनाए हैं।

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#3 क्विंटन डिकॉक (MI) क्विंटन डिकॉक IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह IPL में 6 अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं। पिछले सीजन में KKR से खेलते हुए नजर आए थे। MI ने नीलामी में इस प्रोटियाज विकेटकीपर को एक करोड़ में खरीदा था। इससे पहले, उन्होंने 2019, 2020 और 2021 में MI का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने MI से खेलते हुए क्रमशः 529, 503 और 297 रन बनाए थे। उन्होंने 115 IPL मैचों में 3,309 रन बनाए हैं।

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#4 पृथ्वी शॉ (DC) पृथ्वी शॉ IPL 2026 सीजन के लिए 75 लाख रुपये में दिल्ली कैपिटल्स (DC) में फिर से शामिल हो गए। IPL 2025 की बड़ी नीलामी से पहले रिलीज किए जाने से पहले, उन्होंने DC के लिए 7 सीजन खेले थे। 2025 में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। उन्होंने IPL में 79 मैच खेले हैं, जिसमें 23.94 की औसत और 147.46 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,892 रन बनाए हैं।

#5 राहुल त्रिपाठी (KKR) राहुल त्रिपाठी 2026 IPL सीजन के लिए KKR में वापस आ गए हैं। IPL 2026 की नीलामी में उन्हें 75 लाख रुपये में शामिल किया गया। उन्होंने 2020 और 2021 में लगातार 2 सीजन तक KKR के लिए खेला था। इन दोनों सीजन में उन्होंने क्रमशः 230 और 397 रन बनाए थे। कुल मिलाकर उन्होंने IPL की 5 अलग-अलग टीमों का प्रतिनिधित्व किया है और 26.33 की औसत से कुल 2,291 रन बनाए हैं।