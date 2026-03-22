IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं ये 5 स्पिनर, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में जहां बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा, वहीं स्पिन गेंदबाज भी अपनी कला से मैच का रुख बदलते नजर आ सकते हैं। बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने और अहम विकेट निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। IPL 2026 में कई ऐसे स्पिनर हैं, जिनका प्रदर्शन टीमों की किस्मत तय कर सकता है। आइए उन स्पिन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं जो इस संस्करण दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं।

#1 वरुण चक्रवर्ती (कोलकाता नाइट राइडर्स) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ सीजनों से लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। IPL 2023 में 20, 2024 में 21 और 2025 में 17 विकेट लेकर उन्होंने अपनी धार साबित की है। ऐसे में इस सीजन भी उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीदें रहेंगी। कुल 84 IPL मैचों में 23.85 की औसत से 100 विकेट उनके नाम है जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं।

#2 युजवेंद्र चहल (पंजाब किंग्स) IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पंजाब किंग्स (PBKS) के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहले से IPL 2026 में एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। IPL 2025 में उन्होंने 14 मैचों की 13 पारियों में 26.87 की औसत से 16 विकेट झटके थे। वहीं कुल 174 मैचों की 172 पारियों में 22.76 की औसत से 221 विकेट लेकर उन्होंने अपनी निरंतरता और अनुभव का शानदार उदाहरण पेश किया है।

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#3 नूर अहमद (चेन्नई सुपरकिंग्स) चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के स्टार स्पिन गेंदबाज नूर अहमद का IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा था। उन्होंने 14 मैचों में 17 की बेहतरीन औसत से 24 विकेट झटके थे, उनकी इकॉनमी रेट 8.16 की रही थी। नूर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/18 का रहा था। ऐसे में IPL 2026 में भी उनसे इसी लय को बरकरार रखते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की उम्मीद रहेंगी। इस खिलाड़ी ने कुल 37 मैच में 22.22 की औसत से 48 विकेट लिए हैं।

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#4 साइ किशोर (गुजरात टाइटंस) IPL 2025 में पहली बार गुजरात टाइटंस (GT) के स्पिन गेंदबाज साई किशोर को लगातार मौके मिले और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 15 पारियों में 20.68 की शानदार औसत से 19 विकेट झटके और उनकी इकॉनमी 9.24 की रही। ऐसे में IPL 2026 में वह एक बार फिर खुद को साबित करना चाहेंगे। अब तक 25 मुकाबलों में 20.34 की औसत से 32 विकेट लेकर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है।