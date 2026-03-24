IPL 2026, 4 दिन शेष: प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं ये 4 टीमें 

#1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम गत विजेता के रूप में चुनौती पेश करेगी। इस समय RCB का बल्लेबाजी शीर्षक्रम मजबूत नजर आ रहा है। टीम के पास विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार और जैकब बेथेल जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। टीम के पास अनुभवी गेंदबाज और अच्छे ऑलराउंडर भी मौजूद हैं। ऐसे में RCB की टीम लीग स्टेज के बाद शीर्ष टीमों में रह सकती है।

#2 पंजाब किंग्स पिछले सीजन के फाइनल में हारकर पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम उपविजेता रही थी। इस बार पिछली गलतियों से सबक लेते हुए श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में टीम को पहला खिताब दिलाने की कोशिश करेंगे। PBKS के दल में अय्यर के अलावा भी अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी विभाग में मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल जैसे विकल्प शामिल हैं। ऐसे में हर विभाग में PBKS बेहद संतुलित नजर आ रही है।

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