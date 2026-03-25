IPL 2026, 3 दिन शेष: इस सीजन में ये 3 कप्तान कर सकते हैं दमदार प्रदर्शन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है, जिसमें 10 टीमें आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) गत विजेता के रूप में उतरेगी। पाटीदार के अलावा भी कई कप्तान 2026 सीजन में उपयोगी प्रदर्शन करना चाहेंगे। अब इस टूर्नामेंट के शुरू होने में 3 दिन शेष हैं, इस बीच उन 3 कप्तानों के बारे में जानते हैं, जो आगामी सीजन में कमाल कर सकते हैं।
#1
शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस)
GT के कप्तान शुभमन गिल आगामी सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। IPL में इस बल्लेबाज़ की निरंतरता ऐसी रही है कि 2022 सीजन की शुरुआत से अब तक उन्होंने 2,449 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 46.2 का रहा है। गिल ने IPL 2023 में 890 रन बनाए थे। इसके बाद 2024 में उन्होंने 12 पारियों में 38.72 की औसत से 426 रन और 2025 में 50.00 की औसत से 650 रन बनाए थे।
#2
श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स)
IPL 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम उपविजेता रही थी। उस सीजन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 17 पारियों में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 604 रन बनाए थे। उन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए थे। कप्तानी का दबाव अय्यर की बल्लेबाजी पर नहीं पड़ता है और टीम का नेतृत्व करते हुए वह खूब रन बनाते हैं। अपने IPL करियर में अय्यर ने 34.22 की औसत से 3,731 रन बनाए हैं।
#3
रुतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुरकिंग्स)
CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ लीग में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने 2020 में अपने IPL करियर की शुरुआत की थी और अब तक 3 संस्करणों में उन्होंने 550 रन का आंकड़ा पार किया है। वह पिछले सीजन में चोट के कारण सिर्फ 5 मैच ही खेल सके थे। इससे पहले IPL 2024 में उन्होंने 14 पारियों में 53.00 की औसत और 141.16 की स्ट्राइक रेट से 583 रन बनाए थे।