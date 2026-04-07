IPL 2026: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह के ओवर में लगाए 2 छक्के, वीडियो वायरल

The sheer audacity of Vaibhav Sooryavanshi 🫡 🎥 The 1️⃣5️⃣ year old welcomes Jasprit Bumrah with a maximum! 👏 #TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvMI | @rajasthanroyals pic.twitter.com/cI0zqCXz0X

बारिश के व्यवधान के चलते मैच 11-11 ओवर का हुआ, जिसमें RR को सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत दिलाई। वह 14 गेंदों में 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हुए। अपनी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी में उन्होंने 1 चौका और 5 छक्के लगाए। आउट होने से पहले उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 80 रन की उम्दा साझेदारी की।

आंकड़े

ऐसा है सूर्यवंशी का IPL करियर

सूर्यवंशी ने अपने IPL करियर में अब तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें 37.40 की औसत और 218.71 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 374 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। सूर्यवंशी ने IPL 2025 में 7 मुकाबले खेले और इसकी 7 पारियों में 36 की औसत और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाने में सफल रहे थे। पिछले सीजन में उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला था।