IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था ऐतिहासिक खिताब, जानिए कैसा रहा था पिछला सीजन

अंक तालिका लीग स्टेज के बाद PBKS ने हासिल किया था शीर्ष स्थान RCB ने लीग स्टेज के 14 में से 9 मैच जीते और 4 में शिकस्त (बेनतीजा- 1) झेली थी। अंक तालिका में RCB की टीम PBKS के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। दिलचस्प रूप से PBKS के भी 19 ही अंक (जीत-9, हार-4) थे लेकिन नेट रन रेट बेहतर था। अपने 9 मैच जीतने और 5 में शिकस्त झेलने वाली GT तीसरे स्थान पर रही थी। MI ने चौथे स्थान (जीत- 8) के साथ लीग स्टेज समाप्त किया था।

प्लेऑफ ऐसे रहे थे क्वालीफायर और एलिमिनेटर के परिणाम RCB ने क्वालीफायर-1 में PBKS को 8 विकेट से हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था। वहीं, एलिमिनेटर में GT को MI के खिलाफ 20 रन से हार मिली थी। इस शिकस्त के साथ ही GT का सफर समाप्त हुआ था। इसके बाद क्वालीफायर-2 PBKS और MI के बीच खेला गया था, जिसे श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 5 विकेट से जीता था। इस हार के साथ ही MI का सफर खत्म हुआ था।

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फाइनल इस तरह से फाइनल में 6 रन से जीती थी RCB की टीम फाइनल में विराट कोहली (43) और मयंक अग्रवाल (24) ने शीर्षक्रम में अच्छा योगदान दिया था। वहीं, रजत पाटीदार (26), लियाम लिविंगस्टोन (25) और जितेश शर्मा (24) ने छोटी मगर प्रभावशाली पारी खेलकर टीम को 190/9 के स्कोर तक पहुंचाया था। जवाब में PBKS की टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद 184/7 का स्कोर ही बना सकी थी। इंग्लिस (39) और शशांक (61*) ने संघर्षपूर्ण पारी खेली। क्रुणाल पांड्या को गेंदबाजी (2/17) के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला था।

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पाटीदार पाटीदार ने कप्तानी में हासिल की थी ये उपलब्धि पाटीदार ने पिछले सीजन में सिर्फ 13 मैचों में कप्तानी की थी। वह चोट के कारण 2 मैचों में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे। वह पहली बार कप्तानी कर रहे थे। इसके साथ ही वह सबसे कम मैचों में कप्तानी करते हुए ट्रॉफी जीतने (संयुक्त रूप से) वाले कप्तान बने थे। उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा की बराबरी की थी। बता दें कि रोहित ने 2013 में सिर्फ 13 मैचों में कप्तानी करते ही MI को खिताब जिताया था।

कैप इन खिलाड़ियों को मिली थी ऑरेंज और पर्पल कैप GT के साई सुदर्शन ने 15 मुकाबले खेले और इसकी 15 पारियों में 759 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप मिली थी। उनके बाद सूर्यकुमार यादव ने 717 रन बनाए थे। GT के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली थी। उन्होंने अपनी टीम से सभी 15 मैच खेले, जिसमें 19.52 की उम्दा औसत और 8.27 की इकॉनमी रेट के साथ 25 विकेट झटके थे। उनके बाद नूर अहमद ने 24 विकेट झटके थे।

उपलब्धि सूर्यकुमार यादव बने थे 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' MI के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव IPL 2025 के 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' बने थे। उन्होंने बल्ले से पिछले संस्करण में कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि, वह अपनी टीम को ट्रॉफी नहीं दिला पाए थे। उनके बल्ले से 16 मुकाबलों में 65.18 की औसत और 167.91 की स्ट्राइक रेट से 717 रन निकले थे। उन्होंने इस दौरान 5 अर्धशतक लगाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 73* रन रहा था। सूर्यकुमार यह पुरस्कार पाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने थे।

अन्य पुरस्कार अन्य पुरस्कारों पर एक नजर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन: वैभव सूर्यवंशी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन: साई सुदर्शन सीजन में सबसे ज्यादा चौके: साई सुदर्शन सीजन में सबसे ज्यादा छक्के: निकोलस पूरन कैच ऑफ द सीजन: कामिन्दु मेंडिस फेयरप्ले अवार्ड: चेन्नई सुपरकिंग्स फैंटसी प्लेयर ऑफ द सीजन: साई सुदर्शन सबसे ज्यादा डॉट बॉल (गेंदबाज): मोहम्मद सिराज