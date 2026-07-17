इंग्लैंड में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन वाले भारतीय हैं कोहली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड में बनाए 2,000+ रन

लेखन अंकित पसबोला 02:28 pm Jul 17, 202602:28 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है और वहां पर रन बनाना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि इंग्लैंड में गेंद और बल्ले के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिलता है। कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर 2,000 से भी अधिक रन बनाए हैं।इस सूची में विराट कोहली इंग्लैंड में सर्वाधिक रन बना चुके हैं। इस बीच इंग्लैंड में 2,000+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।