अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड में बनाए 2,000+ रन
क्या है खबर?
इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है और वहां पर रन बनाना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि इंग्लैंड में गेंद और बल्ले के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिलता है। कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर 2,000 से भी अधिक रन बनाए हैं।इस सूची में विराट कोहली इंग्लैंड में सर्वाधिक रन बना चुके हैं। इस बीच इंग्लैंड में 2,000+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली
कोहली ने इंग्लैंड में अब तक 75 पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें 40.40 की औसत के साथ 2,707 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 3 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 149 रन रहा है। उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट में 1,096 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं।
वनडे में उन्होंने 50.67 की औसत से 1,419 रन और टी-20 में 32.00 की औसत से 192 रन बनाए हैं।
#2
सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने विश्व भर के तमाम देशों में रनों के अम्बार लगाए थे।
पूर्व महान बल्लेबाज ने इंग्लैंड में 49.54 की औसत के साथ 56 पारियों में 2,626 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 7 शतक और 12 अर्धशतक भी लगाए थे।
उनका इंग्लैंड में खेलते हुए सर्वोच्च स्कोर 193 रन रहा था।
तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत में 2,000+ रन बनाए थे।
#3
राहुल द्रविड़
राहुल द्रविड़ अपनी रक्षात्मक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। क्रीज पर टिककर रन बनाना उनकी काबिलियत थी और इंग्लैंड में भी उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया था।
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने इंग्लैंड में 56 पारियों में 55.10 की औसत के साथ 2,645 रन बनाए थे। इस बीच उनके बल्ले से 8 शतक और 15 अर्धशतक निकले थे।
इंग्लैंड में खेलते हुए उनका सर्वोच्च स्कोर 217 रन रहा था।
#4
रोहित शर्मा
भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी इस सूची का हिस्सा हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड में 55 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 49.44 की औसत के साथ 2,324 रन बनाए हैं।
उन्होंने 140 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 9 शतक और 10 अर्धशतक लगाए थे।
रोहित इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया और भारत में 2000+ रन बना चुके हैं।
अपने बेमिसाल अंतरराष्ट्रीय करियर में रोहित ने 20,000+ रन बनाए हैं।