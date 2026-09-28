विराट कोहली इस सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: घरेलू मैदान पर इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा शतक, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:08 am Sep 28, 202611:08 am

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने घर के मैदान पर शतक लगाना हर बल्लेबाज के लिए खास उपलब्धि होती है। घरेलू परिस्थितियों और दर्शकों के समर्थन के बीच कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से लंबे समय तक दबदबा बनाया है। टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन खिलाड़ियों ने घरेलू मैदान पर लगातार रन बनाने के साथ शतकों की झड़ी लगाई है। आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।