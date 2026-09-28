अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: घरेलू मैदान पर इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा शतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने घर के मैदान पर शतक लगाना हर बल्लेबाज के लिए खास उपलब्धि होती है। घरेलू परिस्थितियों और दर्शकों के समर्थन के बीच कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से लंबे समय तक दबदबा बनाया है। टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन खिलाड़ियों ने घरेलू मैदान पर लगातार रन बनाने के साथ शतकों की झड़ी लगाई है। आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली (42-42 शतक)
पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 2 दिग्गज विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हैं। दोनों ने घरेलू मैदान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 42-42 शतक लगाए हैं।
सचिन ने भारत में 94 टेस्ट की 153 पारियों में 22 शतक लगाए हैं। वहीं, वनडे में उनके नाम 164 मैचों की 160 पारियों में 20 शतक हैं।
कोहली ने 55 टेस्ट की 87 पारियों में 14 शतक जड़े हैं। वहीं, वनडे में उनके नाम अब 128 पारियों में 28 शतक हो गए हैं।
#2
रिकी पोंटिंग (36 शतक)
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 36 शतक लगाए थे।
पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में 92 टेस्ट खेले और इसकी 154 पारियों में 23 शतक लगाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 56.97 की औसत से 7,578 रन निकले थे।
वहीं, वनडे क्रिकेट में उन्होंने 154 मैचों की 151 पारियों में 14 शतक जड़े थे। इस दौरान उन्होंने 39.71 की औसत से 5,521 रन बनाए थे।
#3
जो रूट (34 शतक)
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी जो रूट 34 शतकों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
रूट ने इंग्लैंड में अब तक 90 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 158 पारियों में 53.97 की औसत से 7,664 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 24 शतक निकले हैं।
वहीं, वनडे क्रिकेट में रूट ने 102 मैचों की 96 पारियों में 51.33 की औसत से 4,107 रन बनाए हैं।
वनडे में उनके नाम 10 शतक दर्ज हैं।
#4
डेविड वार्नर (31 शतक)
कंगारू टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने घर में 31 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए थे।
ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 58 टेस्ट खेले थे और इसकी 101 पारियों में 57.85 की औसत से 5,438 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 20 शतक निकले थे।
वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 66 मैच खेले थे और इसकी 65 पारियों में 10 शतक लगाने में सफल रहे थे।