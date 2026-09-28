विराट कोहली ने जीते हुए मुकाबलों में कमाल का प्रदर्शन किया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: जीते हुए मुकाबलों में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा शतक

लेखन आदर्श कुमार 03:21 pm Sep 28, 202603:21 pm

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाना खास उपलब्धि होती है, लेकिन टीम की जीत में शतक का योगदान इसे और यादगार बना देता है। वनडे क्रिकेट, टेस्ट या फिर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कई बल्लेबाजों ने लगातार बड़ी पारियां खेलीं जिनका अंत उनकी टीम की जीत के साथ हुआ। इन खिलाड़ियों ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आइए जीते हुए मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।