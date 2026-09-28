अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: जीते हुए मुकाबलों में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा शतक
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाना खास उपलब्धि होती है, लेकिन टीम की जीत में शतक का योगदान इसे और यादगार बना देता है। वनडे क्रिकेट, टेस्ट या फिर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कई बल्लेबाजों ने लगातार बड़ी पारियां खेलीं जिनका अंत उनकी टीम की जीत के साथ हुआ। इन खिलाड़ियों ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आइए जीते हुए मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
विराट कोहली (60 शतक)
इस सूची में भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली पहले स्थान पर हैं।
उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 86 शतक लगाए हैं, जिनमें 60 शतक टीम की जीत वाले मुकाबलों में आए हैं।
कोहली ने अब तक 563 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इसकी 630 पारियों में 52.97 की औसत से 28,489 रन बनाए हैं। उनके नाम 86 शतक के अलावा 148 अर्धशतक भी दर्ज हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* रन है।
#2
रिकी पोंटिंग (55 शतक)
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 71 शतक लगाए थे, जिनमें 55 शतक ऑस्ट्रेलिया की जीत के दौरान आए थे।
पोंटिंग ने 560 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 668 पारियों में 45.95 की औसत से 27,483 रन बनाए थे। उनके नाम 146 अर्धशतक भी दर्ज हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 257 रन रहा है।
#3
सचिन तेंदुलकर (53 शतक)
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 100 शतक लगाए थे। इनमें 53 शतक ऐसे रहे, जिनमें भारतीय टीम को जीत मिली।
तेंदुलकर ने 1989 से 2013 तक 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इस दौरान उन्होंने 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 164 अर्धशतक भी निकले थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* रन रहा था।
#4
रोहित शर्मा (42 शतक)
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 51 शतक लगाए हैं। इस दौरान 42 शतक ऐसे हैं, जिनमें भारतीय टीम को जीत मिली।
रोहित ने 515 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इसकी 548 पारियों में 42.44 की औसत से 20,459 रन बनाए हैं। उनके नाम 112 अर्धशतक भी दर्ज हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है।