वेलिंगटन टेस्ट में फिलिप्स ने बनाए 118 रन (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: भारत के खिलाफ तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 06:40 am Nov 20, 202606:40 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ग्लेन फिलिप्स ने सीरीज के पहले वेलिंगटन टेस्ट में अपनी पहली पारी में शतक लगाया। बेसिन रिजर्व स्टेडियम में उन्होंने 216 गेंदों का सामना करते हुए 118 रन बनाए, जिसमें 14 चौके शामिल रहे। इस पारी के साथ ही वह भारत के खिलाफ तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले कीवी बल्लेबाज बने। आइए भारतीय टीम के विरुद्ध सभी प्रारूप में शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।