अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे इंतजार के बाद इन खिलाड़ियों ने की भारतीय टीम में वापसी 

जयदेव उनादकट ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला था, जिसमें 26 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।

उन्हें अपनी दूसरी टेस्ट कैप पाने के लिए 12 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा, जब मोहम्मद शमी के चोटिल होने के बाद उन्हें 2022 के बांग्लादेश दौरे के लिए टीम में बुलाया गया।

उनादकट अपने पहले और दूसरे टेस्ट मैच के बीच कुल 118 टेस्ट मैचों से बाहर रहे थे।