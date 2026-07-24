राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े दिलचस्प तथ्य, जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे

1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण खेलों को रद्द कर दिया गया था।

भारत सिर्फ 4 संस्करण (1930, 1950, 1962 और 1986) से चूक गया है।

केवल ऑकलैंड (1950, 1990), एडिनबर्ग (1970, 1986) और ग्लासगो (2014, 2026) ने एक से अधिक बार खेलों की मेजबानी की है।

74 राष्ट्रों (राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली टीमों की वर्तमान संख्या) में से केवल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ने सभी संस्करणों में भाग लिया है।