वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले चोटिल खिलाड़ियों ने बढ़ाई श्रीलंका की परेशानी, जानिए कैसे

झटका

दूसरे टेस्ट से बाहर हुए फर्नांडो और कुमारा

श्रीलंका टीम के तेज गेंदबाजी विभाग पर इन चोटों का विशेष प्रभाव पड़ा है। लाहिरू कुमारा और विश्व फर्नांडो दोनों ही अपनी-अपनी फिटनेस समस्याओं के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। फर्नांडो अपनी पीठ और कमर के दर्द से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जबकि कुमारा पिछले टेस्ट में सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे और अभी भी टीम के लिए उपलब्ध नहीं हैं।