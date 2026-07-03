वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले चोटिल खिलाड़ियों ने बढ़ाई श्रीलंका की परेशानी, जानिए कैसे

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले चोटिल खिलाड़ियों ने बढ़ाई श्रीलंका की परेशानी, जानिए कैसे
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ शुक्रवार (3 जुलाई) से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले चोटिल और बीमार खिलाड़ियों ने श्रीलंका क्रिकेट टीम की समस्या को बढ़ा दिया है। 3 खिलाड़ी जहां चोटिल है, वहीं एक बीमारी से जूझ रहा है। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद यह श्रीलंका के लिए करो या मरो का मैच है। इन समस्याओं के चलते टीम प्रबंधन को 17 खिलाड़ियों के बजाय 13 खिलाड़ियों में से ही अंतिम एकादश चुननी होगी।
झटका
दूसरे टेस्ट से बाहर हुए फर्नांडो और कुमारा
श्रीलंका टीम के तेज गेंदबाजी विभाग पर इन चोटों का विशेष प्रभाव पड़ा है। लाहिरू कुमारा और विश्व फर्नांडो दोनों ही अपनी-अपनी फिटनेस समस्याओं के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। फर्नांडो अपनी पीठ और कमर के दर्द से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जबकि कुमारा पिछले टेस्ट में सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे और अभी भी टीम के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
परेशानी
कलाई चोट के कारण LPL से भी बाहर हो सकते हैं निसांका
श्रीलंका टीम में सबसे गंभीर चोट सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका को लगी है। कलाई की चोट के इलाज के लिए वह 30 जून को यूनाइटेड किंगडम (UK) के लिए रवाना हो गए थे। इस महत्वपूर्ण मैच में निसांका की जगह लाहिरू उदरा बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। ऐसे में उनसे टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। निसांका की सर्जरी के बाद आगामी उनकी लंका प्रीमियर लीग (LPL) में भागीदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
डेब्यू
टेस्ट डेब्यू के लिए तैयार हैं विजेसुंदरा
चोटों की समस्या और पहले टेस्ट में कसुन राजिथा के खराब प्रदर्शन के चलते तेज गेंदबाज इसिथा विजेसुंदरा को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिल सकता है। वहीं, ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर रमेश मेंडिस भी दौरे के दौरान हुए संक्रमण के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। पिछले 3 वर्षों से श्रीलंका के प्रमुख विशेषज्ञ स्पिनर प्रभात जयसूर्या उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे। यह मुकाबला श्रीलंका की बड़ी परीक्षा होगा।
जानकारी
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए श्रीलंका की संशोधित टीम
दूसरे टेस्ट के लिए श्रीलंका की टीम: निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल , कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, कासुन राजिथा, असिथा फर्नांडो, प्रभात जयसूर्या, पसिंदु सोरियाबंदरा, लाहिरू उदारा, इसिथा विजेसुंदरा।