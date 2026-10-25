भारतीय महिला क्रिेकेट टीम ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 121 रन से हरा दिया है

भारतीय महिला टीम ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 121 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 09:25 pm Oct 25, 202609:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 121 रन से हरा दिया। इसके साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 328/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में जिम्बाब्वे टीम मोडेस्टर मुपाचिकवा (49) की पारी के बाद भी 207 रन पर ढेर हो गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।