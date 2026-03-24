दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, काशवी को मिला मौका

खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका कमलिनी ने दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में अपने टी-20 डेब्यू के बाद से कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। कमलिनी उस टी-20 टीम का हिस्सा थीं जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, लेकिन उन्हें उस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा पिछली सीरीज में टीम का हिस्सा रहने वाली वैष्णवी शर्मा, स्नेह राणा, और अमनजोत कौर भी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए नहीं चुनी गई हैं।

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टीम काशवी को पहली बार टी-20 टीम में मिला मौका काशवी और अनुष्का को पहली बार टी-20 टीम में चुना गया है। 22 साल की की तेज गेंदबाज काशवी विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स टीम का हिस्सा रही हैं। उन्होंने इस टीम के लिए 18 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 19 विकेट लिए हैं। वह भारत के लिए 6 वनडे और 1 टेस्ट खेल चुकी हैं। 22 साल की ऑलराउंडर अनुष्का ने भारत की ओर से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।

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