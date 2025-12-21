भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 में श्रीलंका को हराया, मैच में ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापट्टनम में खेले गए 5 मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 121 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारतीय टीम ने 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
लेखा-जोखा
भारत ने इस तरह दर्ज की जीत
मैच में भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था। श्रीलंका ने विश्मी गुणारत्ने (39), हर्षिता मदावी (21) और हसनी परेरा (20) की पारियों से 121/6 का स्कोर खड़ा किया। भारत के लिए क्रांति गौर, दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में भारत ने जेमिमा रोड्रिग्स (69*) और स्मृति मंधाना (25) की पारियों के दम पर 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
रिकॉर्ड
मंधाना ने 4,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बनीं
मंधाना ने मैच में 25 रन की पारी के दौरान खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। अपनी पारी का 18वां रन बनाते ही उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4,000 रन पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बनी हैं। उनसे पहले न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सूजी बेट्स ही यह उपलब्धि हासिल कर पाई है। उन्होंने 177 मैचों में 29.11 की औसत से 4,716 रन बनाए हैं।
जानकारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में यह कारनामा करने वाली 5वीं खिलाड़ी है मंधाना
मंधाना पुरुष और महिला खिलाड़ियों में 4,000 टी-20 अंतराष्ट्रीय रन बनाने वाले 5वीं खिलाड़ी हैं। इस सूची में बाबर आजम (4,429), रोहित शर्मा (4,231) और विराट कोहली (4,188) ही इस रिकॉर्ड को बनाने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं।
करियर
कैसा रहा है मंधाना का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
मंधाना ने साल 2013 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 154 मैचों की 148 पारियों में 29.90 की औसत और 123.78 की स्ट्राइक रेट से 4,007 रन बनाने में सफल रही हैं। उनके नाम एक शतक और 31 अर्धशतक हैं। मंधाना की स्ट्राइक रेट 3,500 से अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाजों में सबसे अधिक है। वह अब तक 544 चौके और 76 छक्के भी जड़ चुकी हैं।
बल्लेबाजी
जेमिमा ने जड़ा 14वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक
भारत के लिए जेमिमा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 14वां और श्रीलंका के खिलाफ चौथा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। वह 44 गेंदों में 10 चौकों से 69 रन बनाकर नाबाद रहीं। वह अब तक 113 मैच की 100 पारियों में 30 से अधिक की औसत और 117 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 2,430 से अधिक रन बना चुकी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 76 रन का रहा है।
उपलब्धि
जेमिमा ने हासिल की यह खास उपलब्धि
जेमिमा अब टी-20 अंतराष्ट्रीय में श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त रूप से सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान मिताली राज की बराबरी की है, जिन्होंने भी श्रीलंका के खिलाफ 4 बार 50+ स्कोर बनाया है। इस सूची में मंधाना (3) दूसरे और कप्तान हरमनप्रीत कौर (2) तीसरे पायदान पर हैं। जेमिमा के अब श्रीलंका के खिलाफ 15 मैचों की 14 पारियों में 512 रन हो गए हैं।