अगस्त में टेस्ट सीरीज खेलेगी भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंका दौरे पर खेलेगी टेस्ट सीरीज, जानिए पूरा कार्यक्रम

लेखन अंकित पसबोला 04:33 pm Jul 02, 202604:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 के तहत टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेगी। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होने वाले मैच से होगी। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से होना है। पहला टेस्ट गॉल में और दूसरा टेस्ट कोलंबो में खेले जाने हैं। दिलचस्प रूप से भारतीय टीम लगभग एक दशक के बाद श्रीलंका दौरे पर कोई टेस्ट सीरीज खेलगी।