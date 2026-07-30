टेस्ट क्रिकेट: इन कप्तानों के नेतृत्व में कोई टेस्ट नहीं हारी भारतीय टीम

रवि शास्त्री ने 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में कप्तानी की थी। सीरीज के उस चौथे मैच में भारत ने 255 रन से जीत दर्ज की थी।

मैच में भारत ने पहली पारी में 382 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मेहमान टीम 184 पर ढेर हुई थे।

इसके बाद भारत ने दूसरी पारी 217/8 पर घोषित की और आखिर में वेस्टइंडीज की पारी 160 रन पर सिमट गई थी।

इसके बाद शास्त्री ने कप्तानी नहीं की थी।