Loading...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में कभी टेस्ट नहीं हारी भारतीय टीम, जानिए कैसी रही उनकी कप्तानी
अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में कभी टेस्ट नहीं हारी भारतीय टीम, जानिए कैसी रही उनकी कप्तानी
रहाणे की कप्तानी में कोई टेस्ट नहीं हारी भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में कभी टेस्ट नहीं हारी भारतीय टीम, जानिए कैसी रही उनकी कप्तानी

लेखन अंकित पसबोला
Jul 30, 2026
01:19 pm
क्या है खबर?

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। लगभग डेढ़ दशक तक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले रहाणे ने 2023 में अपना आखिरी मैच खेला। अपने शानदार टेस्ट करियर में उन्होंने 38.46 की औसत के साथ 5,077 रन बनाए थे। उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की। दिलचस्प रूप से रहाणे के नेतृत्व में भारतीय टीम कभी मैच नहीं हारी। उनकी कप्तानी में टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

कप्तानी 

रहाणे की कप्तानी में भारत ने जीते 4 टेस्ट 

रहाणे ने पहली बार 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में कप्तानी की थी, जो भारत ने 8 विकेट से जीता था। कोहली की गैरमौजूदगी में रहाणे को कप्तानी का मौका मिला था।

2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में भारतीय टीम पारी और 262 रन से जीती थी।

2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न और ब्रिसबेन टेस्ट में टीम जीती, जबकि सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा।

इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ (कानपुर) टेस्ट में भी भारतीय टीम जीती थी।

जीत 

रहाणे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से जीता था भारत 

भारतीय टीम को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 के पहले टेस्ट में शिकस्त मिली थी। उस मैच में कोहली ने टीम की कप्तानी की थी।

इस मैच के बाद कोहली व्यक्तिगत कारणों से उपलब्ध नहीं थे।

कोहली की अनुपस्थिति और प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद भारत ने यह सीरीज जीती थी।

रहाणे की कप्तानी में भारत ने अगले 3 में से कोई मैच नहीं हारा था।

यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत की सिर्फ दूसरी ही सीरीज जीत थी।

ADVERTISEMENT

आंकड़े 

बतौर कप्तान बल्लेबाजी में कैसा रहा रहाणे का प्रदर्शन?

रहाणे ने कप्तानी करते हुए 11 पारियों में 39.88 की औसत के साथ 359 रन बनाए थे। उन्होंने एक शतक भी लगाया था।

भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए रहाणे ने अपना इकलौता शतक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न टेस्ट में लगाया था और टीम को जीत दिलाई थी।

रहाणे ने कोहली की कप्तानी में 63 टेस्ट खेले थे, जिसमें 36.97 की औसत से 3,550 रन बनाए थे।

धोनी की कप्तानी में उन्होंने 45.90 की औसत से 964 रन बनाए थे।

ADVERTISEMENT

कप्तानी 

इन कप्तानों की सूची में शामिल हुए रहाणे 

भारत के 38 टेस्ट कप्तानों में से सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जो कभी हारे नहीं।

इनमें क्रिस श्रीकांत शामिल हैं, जिन्होंने भारत की कप्तानी 4 टेस्ट मैचों में की और एक भी मैच नहीं हारे।

साथ ही हेमू अधिकारी और रवि शास्त्री भी हैं, जिन्होंने एक-एक बार टीम की कप्तानी की और कोई मैच नहीं हारे।

रहाणे इनमें इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में भारत ने विदेश में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती है।

करियर 

शानदार रहा था रहाणे का अंतरराष्ट्रीय करियर 

रहाणे ने भारत की ओर से जुलाई 2023 में अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।

उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट की 144 पारियों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए। इसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं।

उन्होंने 90 वनडे में 35.26 की औसत के साथ 2,962 रन बनाए थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 20 पारियों में 20.83 की औसत के साथ 375 रन बनाए थे।

ADVERTISEMENT