टी-20 विश्व कप 2026: भारतीय टीम का श्रीलंका में भव्य स्वागत, ढोल पर थिरके अर्शदीप

हार्दिक के साथ नजर आई माहिका

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के भारतीय खिलाड़ियों को टी-20 विश्व कप के दौरान परिवार को साथ रखने की अनुमति न देने के बाद भी हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को लेकर श्रीलंका पहुंच गए। वह भारतीय टीम के साथ हवाई अड्डे से बाहर निकलती नजर आईं। वीडियो में दिख रहा है कि हार्दिक माहिका का हाथ पकड़े हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी टीम के साथ कोलंबो पहुंच गए हैं।