जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, सैमसन को किया गया बाहर

वापसी

रिंकू सिंह की भी हुई वापसी

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के रिंकू ने इस साल की शुरुआत में हुए टी-20 विश्व कप 2026 के बाद पहली बार टीम में वापसी की है। उन्हें सूर्यकुमार यादव के साथ इंग्लैंड दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। रिंकू का इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बल्ले से प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 8 पारियों में 28.75 के औसत से 115 रन बनाए हैं। हालांकि, IPL 2026 में उन्होंने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे।