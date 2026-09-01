अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी गई है

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, जानिए किन्हें मिला मौका

लेखन भारत शर्मा 06:55 pm Sep 01, 202606:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरषों की सीनियर चयन समित ने ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली आगामी 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस सीरीज के लिए टीम की कमान मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। यह सीरीज भारतीय सरजमीं पर ऐतिहासिक होगी, क्योंकि अफगानिस्तान पहली बार आधिकारिक तौर पर किसी द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारत की मेजबानी करेगा।