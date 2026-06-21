इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, बुमाराह की हुई वापसी

लेखन भारत शर्मा 01:59 pm Jun 21, 202601:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें चोटिल विराट कोहली को भी शामिल किया गया है, बशर्ते वे इस महीने के अंत में फिटनेस टेस्ट पास कर लें। शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई है। इसी तरह टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर अक्षर पटेल की भी वापसी हुई है।