वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, गायकवाड़ की हुई वापसी

वेस्टइंडीज टीम 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में पहला वनडे खेलेगी।

इस सीरीज का दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा।

इसके बाद टी-20 सीरीज 6 अक्टूबर को लखनऊ से शुरू होगी, फिर रांची (9 अक्टूबर), इंदौर (11 अक्टूबर), हैदराबाद (14 अक्टूबर) और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा।

सभी वनडे दोपहर 2 बजे और टी-20 शाम 7 बजे से शुरू होंगे।