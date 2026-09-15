केएल राहुल इस सूची में पहले स्थान पर हैं (फाइल तस्वीर)

टेस्ट क्रिकेट: इन भारतीय खिलाड़ियों ने एक सीरीज में लपके हैं सबसे ज्यादा कैच

लेखन आदर्श कुमार 11:58 am Sep 15, 202611:58 am

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट में एक कैच सिर्फ विकेट नहीं दिलाता, बल्कि कई बार पूरे मैच की दिशा बदल देता है। भारतीय क्रिकेट टीम में भी कई बेहतरीन फिल्डरों ने मुश्किल कैच पकड़कर अपनी टीम को अहम मौकों पर सफलता दिलाई है। कुछ खिलाड़ियों ने तो एक ही टेस्ट सीरीज में कैच पकड़ने के मामले में रिकॉर्ड कायम किए हैं। ऐसे में आइए उन भारतीय खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा कैच लपके हैं।