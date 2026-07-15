अक्षर पटेल दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड के खिलाफ तीनों प्रारूपों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 03:16 am Jul 15, 202603:16 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने गेंदबाजी में 4 विकेट लिए और बल्लेबाजी में अर्धशतकीय पारी खेली। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वह तीनों प्रारूपों में इंग्लैंड के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बने हैं। आइए अन्य खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।