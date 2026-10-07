टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली भारतीय जोड़ियां
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया। मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने शतकीय साझेदारी की। इस बीच लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली भारतीय जोड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल (165 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2023)
भारत ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉडरहिल में खेले गए टी-20 मैच को 9 विकेट से जीता था।
उस मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178/8 का स्कोर बनाया था।
जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल (84) और शुभमन गिल (77) की पारियों की मदद से 17 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था।
भारतीय सलामी जोड़ी ने 165 रन की साझेदारी करते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
#2
यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल (156* रन बनाम जिम्बाब्वे, 2024)
भारत ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में 10 विकेट से जीत हासिल की थी।
हरारे में खेले गए उस मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152/7 का स्कोर बनाया था।
लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल ने 53 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए थे। वहीं, कप्तान गिल ने 39 गेंदों पर नाबाद 58 रन की पारी खेली थी।
इस सलामी जोड़ी ने 156 रन की अटूट साझेदारी की थी।
#3
ईशान किशन और श्रेयस अय्यर (137* रन बनाम वेस्टइंडीज, 2026)
इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 171 रन बनाए।
जवाब में भारत से संजू सैमसन (11) और अभिषेक शर्मा (21) जल्दी आउट हुए।
इसके बाद किशन ने 27 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए, जबकि कप्तान अय्यर ने 43 गेंदों में नाबाद 102 रन की पारी खेली।
इस जोड़ी ने 137 रन की अटूट साझेदारी करते हुए 8 विकेट से जीत दिलाई।
#4
शिखर धवन और ऋषभ पंत (130 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2018)
भारत ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी।
चेन्नई में खेले गए उस मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181/3 का स्कोर बनाया था।
जवाब में भारत ने शिखर धवन और ऋषभ पंत की पारियों की मदद से लक्ष्य हासिल किया था।
धवन 62 गेंदों में 92 रन बनाकर आउट हुए थे। पंत ने 38 गेंदों में 58 रन बनाए थे।