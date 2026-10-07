टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली भारतीय जोड़ियां

भारत ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में 10 विकेट से जीत हासिल की थी।

हरारे में खेले गए उस मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152/7 का स्कोर बनाया था।

लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल ने 53 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए थे। वहीं, कप्तान गिल ने 39 गेंदों पर नाबाद 58 रन की पारी खेली थी।

इस सलामी जोड़ी ने 156 रन की अटूट साझेदारी की थी।