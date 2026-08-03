भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर लगा 8 साल का प्रतिबंध

रेड्डी के खिलाफ मामला 19 नवंबर, 2025 को 'एस्पिन स्टैलियंस' टीम के एक अज्ञात साथी खिलाड़ी के साथ हुई उनकी निजी बातचीत पर आधारित था।

इस बातचीत के दौरान रेड्डी ने कथित तौर पर खिलाड़ी से कहा कि उसे मैचों के लिए चुना तो जाएगा, लेकिन उसे विरोधी टीम को 'रन देने' होंगे।

खिलाड़ी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने एजेंट को इसकी जानकारी दी, जिसने एक घंटे के भीतर ICC की एंटी-करप्शन यूनिट को सूचित कर दिया।