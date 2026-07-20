रोहित शर्मा भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाजों में हैं (फाइल तस्वीर)

इन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक

लेखन आदर्श कुमार 02:54 pm Jul 20, 202602:54 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका हमेशा अहम रही है। नई गेंद के खिलाफ आक्रामक शुरुआत देने से लेकर बड़ी पारियां खेलने तक, कई सलामी बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने कई यादगार शतक लगाए हैं और टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन भारतीय सलामी बल्लेबाजों के बारे में जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक हैं।